توقع تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن تزيد الخسائر في الوظائف المتعلقة بقطاع النقل الجوي لتصل إلى 1.5 مليون وظيفة، والذي يعد أكثر من نصف عدد الوظائف الحالية في المنطقة والتي تبلغ 2.4 مليون وظيفة.

وتعد هذه التوقعات أكثر بحوالي 300 ألف وظيفة عن التوقعات السابقة.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الحركة الجوية لعام 2020 بالكامل بنسبة 56% بالمقارنة مع العام 2019، وكانت التوقعات السابقة قد أشارت إلى انخفاض حوالي 51%.

وتوقع أن يخسر الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط 85 مليار دولار بزيادة 19 مليارًا عن تقديرات سابقة للاتحاد.

وقال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط، إنه من الممكن أن ينجم عن انقطاع الحركة الجوية عواقب سلبية جسيمة على شركات الطيران التي تساهم بشكل كبير في دعم اقتصادات المنطقة وتوفر الآلاف من الوظائف، ولذلك يتوجب العمل بشكل جماعي وتنسيق سريع على إعادة الحركة للنقل الجوي وبأقرب وقت ممكن".

وأضاف أنه يمكن تحقيق ذلك في المنطقة من خلال تركيز الجهات الحكومية المعنية على العمل ضمن مجالين من المجالات ذات الأولوية، أولها تبني وتطبيق منهجية موحدة لإعادة إطلاق القطاع في المنطقة.

وأشار إلى أن بعض دول المنطقة فتحت حدودها أمام النقل الجوي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلا أنه لوحظ تطبيق غير متسق لإجراءات السلامة الحيوية، إلى جانب فرض متطلبات مختلفة للسماح للمسافرين بدخول تلك الدول.

وطالب بتنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة، مع عودة تشغيل قطاع الطيران لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة تقديم الدعم المالي والتنظيمي للقطاع، والتي تشمل على وجه الخصوص، المساعدات المالية المباشرة مثل الإعانات المالية وتسهيل الحصول على قروض بفوائد متدنية، والإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع.

وطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة المغرب، وتونس، بتقديم هذه الإعفاءات في القريب العاج، إذ أن شركات الطيران بحاجة ماسة إلى التركيز على تلبية الطلب دوناً عن قواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط بشكل يتناسب مع التحديات المفروضة من الأزمة الحالية".