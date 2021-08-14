الرئيس التونسي في لقاء مع وفد رسمي أمريكي: التدابير الاستثنائية جاءت في ظل أزمات عدة واستشراء الفساد والرشوة

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، إن الرئيس قيس سعيّد التقي وفدا رسميا أمريكيا ترأسه مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر.

وأوضح البيان أن الوفد الأمريكي نقل رسالة خطية من الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى نظيره التونسي.

ونقل البيان عن سعيد قوله خلال استقباله الوفد الأمريكي إن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، محذرا من محاولات البعض "بث شائعات وترويج مغالطات" حول حقيقة الأوضاع في تونس.

وأضاف أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.

وذكر الرئيس التونسي أيضا أن التدابير الاستثنائية جاءت في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء "الفساد والرشوة" وإنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليه، مؤكدا أن تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين.