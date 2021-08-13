جورجيا تعلق منافسات كرة القدم 3 أسابيع

أعلنت جورجيا، اليوم الجمعة، أنها ستعلق بطولات كرة القدم المحلية لمدة 3 أسابيع، في إطار قيود جديدة تفرضها السلطات، لوقف تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت مصادر من الاتحاد الجورجي لكرة القدم، أن "قرار تعليق الدوري يعود إلى القيود المفروضة من جانب الحكومة، اعتبارا من 14 أغسطس ".

ولن تقام منافسات الدوري، في الفترة بين 14 من أغسطس و4 سبتمبر، بحسب نفس المصادر.

ويؤثر هذا القرار على دوري الدرجة الأولى، حيث تتنافس عشرة أندية، وكذلك باقي الدرجات الأدنى.

وكانت جورجيا قد فرضت العام الماضي قيودا مماثلة، امتدت على مدار ثلاثة أشهر، بين مارس ويونيو.

وسجلت جورجيا، حيث يعيش 3.7 ملايين شخص، منذ بداية الجائحة وحتى الآن 471 ألفا و685 إصابة بفيروس كورونا، و6321 وفاة بالمرض.

ورُصد في البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، أعداد قياسية جديدة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بلغت 5697 حالة عدوى و54 وفاة.