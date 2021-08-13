 إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببنى سويف - بوابة الشروق
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إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببنى سويف

حازم الخولى
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 3:08 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 3:08 م

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضى بمديرية الزراعة والذي عرضه المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد تم إزالة 8 حالات تعد "في المهد" على مساحة 9 قراريط بمركز الواسطى ،فيما تم اليوم إزاالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بدشطوط مركز سمسطا عبارة عن سور وتم إزالته بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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