جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لقرية بهيج ببرج العرب ضمن مبادرة حياة كريمة

قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، إنه شارك اليوم الجمعة، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسكندرية، فى القافلة الطبية التى نظمتها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات الطبية بمجلس الوزراء للقرى الأكثر احتياجاً وذلك لعلاج المرضي غير القادرين بقرية بهيج ببرج العرب، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية بالاسكندرية.

وأشارت الدكتورة وفاء السحلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الإسكندرية، إلى أن القافلة شارك فيها 39 عضو هيئة تدريس من كلية الطب فى تخصصات (الجلدية - القلب - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - الأمراض النفسية والعصبية - طب المناطق الحارة - العمليات الجراحية - الأورام)، 19 عضو هيئة تدريس من طب الأسنان، 8 من التمريض، وتم إجراء الكشف الطبى وعلاج عدد 417 حالة في التخصصات الطبية المختلفة.

وتم تحويل عدد من الحالات التي تحتاج إلى إجراء أشعة وتدخل جراحى إلى المستشفى الرئيسي الجامعي ومستشفى الحضرة الجامعي.



