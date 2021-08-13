رئيس الشهر العقاري: سيارات التوثيق المتنقلة هدفها فض الازدحام

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إن الشغل الشاغل للقيادة السياسية هو حصول كافة المواطنين على الخدمات بطريقة سهلة، وهو ما دفع إلى ضرورة الخروج من عنق الزجاجة عبر تخفيف الزحام في مكاتب التوثيق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن الدولة عملت على توفير حلول غير تقليدية لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات العدل والتخطيط والاتصالات لتحقيق هذا الغرض.



وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، للعمل على تدعيم الفروع الثابتة في حالة وجود ازدحام في هذه الفروع.



وأشار إلى أن السيارة ستنتنقل إلى فرع التوثيق "الثابت" لفض هذا الازدحام، ودفع هذه السيارات إلى المناطق العمرانية والتجمعات السكانية التي ليس بها فروع توثيق.



يُشار إلى أن وزارة العدل، افتتحت خلال الفترة الماضية، العديد من مكاتب التوثيق المميكنة، كما أطلقت 11 سيارة توثيق متنقلة بالمحافظات، وقد تم إطلاق الخدمة تجريبيًّا في نوفمبر من العام الماضي.