التحفظ على 5 أطنان دقيق بلدي مدعم بمخزن غير مرخص في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحفظ على 5 أطنان دقيق "بلدي - مدعم"، مخصص ربطًا للمخابز البلدية، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، وذلك بعد ضبطهم بحوزة شخص، بقصد الاتجار بهم في السوق السوداء.

وطلب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع حائزهم بتهمة تجميع سلع غذائية مدعمه، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول حيازة المسئول عن مخزن "بدون ترخيص"، لكميات كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، مُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق..