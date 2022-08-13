باريس سان جيرمان يقسو على مونبلييه بخماسية في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا بنتيجة 5 - 2 على نظيره مونبلييه، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

افتتح المدافع المالي فالاي ساكو لاعب فريق مونبلييه أهداف المباراة عند الدقيقة 40، عندما سجل هدف التقدم للنادي الباريسي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف النجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق باريس سان جيرمان في إضافة الهدف الثالث عن طريق نيمار في الدقيقة 51، قبل أن يسجل المهاجم التونسي وهبي الخزري الهدف الأول لفريق مونبلييه في الدقيقة 58، ومن ثم أحرز كيليان مبابي الهدف الرابع عند الدقيقة 61.

وأضاف النجم البرتغالي ريناتو سانشيز الهدف الخامس للنادي الباريسي في الدقيقة 87، قبل أن يختتم اللاعب الكاميروني إنزو تشاتو أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثاني لفريق مونبلييه عند الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند النقطة الثالثة.