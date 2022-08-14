مقتل شخصين بعد تحطم طائرة شراعية في ولاية براندنبورج الألمانية

قتل شخصان بولاية براندنبورج الألمانية عندما تحطمت طائرة شراعية خفيفة ذات محرك.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت: "إن الطائرة الشراعية سقطت في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر لأسباب غير معروفة".

كانت الطائرة ذات محرك واحد ويمكن للأفراد الطيران بها.

وبحسب المعلومات، فقد طار بها شخصان لكنها سقطت لاحقا في مطار نيدرجورسدورف الذي يقع جنوبي برلين العاصمة.

وتم إبلاغ هيئة الإطفاء والشرطة بالحادث.

ولا يزال من غير الواضح مسار الطائرة ولا هوية القتيلين.

كانت هناك منافسة على مستوى ألمانيا للطائرات الشراعية في مطار نيدرجورسدورف حتى يوم أمس الجمعة، ومن المفترض أن تبدأ منافسة أخرى على قيادة المظلات الطائرة التى تعتمد على الطيران الشراعى المعلق هناك يوم الاثنين المقبل، حسبما قال متحدث باسم نادي هانج-جلينج في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

ولم يتمكن المتحدث باسم مركز الإشراف على المطار حتى الآن أن يحدد ما إذا كان الحادث مرتبطا بالمنافسة أم لا.