الأرصاد الباكستانية تتوقع هطول مزيد من الأمطار في عدة مناطق

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في السند وبلوشستان وجنوب البنجاب في الفترة من 14 إلى 18 أغسطس في ظل نشاط الرياح الموسمية القوية.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية بأن منخفضا قد تكون في بحر العرب والذي من المرجح أن يتحرك نحو الغرب على طول ساحل مكران، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وبسبب هذا الطقس، تخترق التيارات الموسمية باستمرار الأجزاء الجنوبية من البلاد.

ومن المرجح أن يقترب منخفض آخر من السند في 16 أغسطس.

ولقي 8 أشخاص، على الأقل، حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في أنحاء مختلفة من إقليم بالوشستان، جنوب غربي باكستان.

وأشارت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت إلى تعليق المرور بين مقاطعتي خيبر بختونخوا وجيلجت-بالتيستان للمرة الثانية خلال هذا الشهر بعدما جرفت المياه المتدفقة أحد الجسور.

وتوقعت هيئة الأرصاد الأفغانية أمس الجمعة تعرض البلاد لعواصف رملية، وهبوب رياح قوية على فترات متقطعة على أجزاء عديدة من إقليم السند خلال يومي السبت والأحد.