قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت فلسطينيا من مدينة الخليل عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما أغلقت مدخل بلدة بيت أمر شمالا.



وفي منطقة مخيم الفارعة جنوب طوباس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار. فيما جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين آخرين من محافظة رام الله والبيرة.



وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا أثناء تواجده في منطقة باب العمود، أحد مداخل البلدة القديمة.



وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.