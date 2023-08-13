كشفت بعض التقارير الإعلامية، اليوم الأحد، آخر تطورات مفاوضات الهلال السعودي مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لـ إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية، فإن نيمار أبلغ مسؤولي الهلال في الساعات الماضية، بموافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

فيما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو»، أن إدارة الهلال السعودي قدمت عرضًا ضخمًا لـ نيمار في الساعات الماضية، مشيرًا أن اللاعب البرازيلي لديه رغبة في خوض تجربة احترافية جديدة خارج أوروبا.

وأضاف رومانو أن إدارة الهلال تسعى في الساعات القادمة، للوصول إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل بيع المدة المتبقية في عقد نيمار.