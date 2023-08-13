محافظ جنوب سيناء يشارك في ورشة عمل بعنوان شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية مستدامة

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، في ورشة عمل بعنوان "شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية مستدامة"، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، و سليفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، وممثلي وزارة السياحة ، وهيئة تنشيط السياحة، ومدير مطار شرم الشيخ، وممثلي القطاع السياحي، وممثلي جميع الجهات المعنية.

واستعرض محافظ جنوب سيناء في كلمته، عددا من الإجراءات التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية، لتفعيل وتأصيل مفهوم المدن المستدام، والممثلة في مدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ، إنه جرى تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية في هذا المجال بمدينة شرم الشيخ، وجرى تنفيذ هذه المشروعات على أسس ومعايير مستدامة في تكامل واتساق مع مشروع جرين شارم، ومنها مشروعات الطرق والكباري والتي جرى إنشائها بالمعايير المواصفات الدولية، وزراعة لاند سكيب بامتداد تلك الطرق، وتجهيز حاره للدراجات بجميع طرقات المدينة مع إنشاء عدة محطات للدراجات، وتوزيع ما يقرب من 150 دراجة على الشباب بالمدينة.

وأوضح أنه جرى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، بعضها بواسطة الدولة، والبعض الآخر بمشاركة القطاع السياحي والفنادق من خلال تنفيذ محطات طاقة شمسية فوق أسطح مباني الفنادق، بطاقة إجمالية تصل إلى 4.5 ميجاوات، وذلك بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، و بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

وأشار إلى أن إجمالي القدرة الكهربية المنتجة حاليًا من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ تصل إلى 40 ميجا وات في الساعة خلال المرحلة الأولى، و سوف تصل بعد الانتهاء من المرحلة الثانية إلى 50 ميجا وات في الساعة، والتي تمثل نحو 17.5% من أقصى حمل كهربائي عام 2021، وبما يقلل من الانبعاثات الكربونية بحوالي 125 طن نتيجة لاستخدام الطاقة الخضراء النظيفة.

وتابع: بالإضافة إلى إنارة المدينة بأعمدة كهربائية تعمل بألواح الطاقة الشمسية بإجمالي 1723 عمود إنارة، وإنشاء 5 محطات للطاقة الشمسية بشرم الشيخ بقدرة إجمالية تقدر بـ35 ميجاوات، ومن المستهدف زيادة محطات الطاقة الشمسية لتصل لتغطية المدينة بالطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 160 ميجاوات.

وأكد أنه جرى تجهيز كل محطات الوقود بشرم الشيخ لتزويد السيارات التي تعمل بالغاز، أو الكهرباء، وتشجيع تحويل جميع التاكسيات للعمل بالغاز، بجانب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية والساحلية بها وخاصة شرم الشيخ، وذلك بتشجيع استخدام أكياس من المنتجات الورقية والقماش.

ولفت إلى أن مدينة شرم الشيخ تضمن محميتان من أفضل وأشهر المحميات الطبيعية في مصر والعالم، وهما محمية رأس محمد ومحمية نبق، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير بتنظيم الأنشطة البحرية بالمحميتين بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة، وتحديدًا فيما يخص أماكن الصيد والغطس والسياحة، ووضع كل المحددات والمحاذير بالمنطقة للحفاظ على البيئة البحرية والبرية، وتفعيل المنظومة الإلكترونية للمراقبة، والتتبع والأنشطة البحرية بخليج العقبة.

وأضاف أنه جرى وضع وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها السائلة والصلبة، ومخلفات الوقود، وتحسين إدارة النفايات مع تحرير إعادة التدوير، بجانب تنفيذ مبنى جديد لمجلس مدينة شرم الشيخ كأول مبنى حكومي أخضر ذكي بجنوب سيناء، ضمن مشروع المثلث الأخضر.

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