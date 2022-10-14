مدافع الإسماعيلي يشارك في التدريبات بعد رفض رحيله للاتحاد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي انتظام محمد دسوقي، ظهير أيسر الفريق في تدريبات الفريق، عقب فترة انقطاع منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتواجد محمد دسوقي، في تدريب فريقه المسائي، بعد أن جمعته جلسة مع على أبوجريشة نجم منتخب مصر والنادي الإسماعيلي، ورئيس اللجنة الفنية الحالي بالنادي.

ورفض إيهاب جلال المدير الفني للفريق، رحيل اللاعب عن صفوف الدراويش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى عرضًا من نادي الاتحاد السكندري.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي فرض عقوبة على اللاعب خلال الأيام الماضية، بتوقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كل تدريب يغيبه.