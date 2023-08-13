 ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة ضد خيتافي في التشكيل المتوقع بالليجا - بوابة الشروق
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ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة ضد خيتافي في التشكيل المتوقع بالليجا

محمد ثابت
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 9:03 ص | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 9:03 ص

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره خيتافي، مساء اليوم الأحد، في مستهل مشوار البلوجرانا في الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2023-2024.

ويدخل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، مباراة خيتافي بالقوة الضاربة، ويعول على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من أجل تحقيق الفوز في حملة الدفاع عن لقب الليجا.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أروخو، أندرياس كريستينسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: روميو، دي يونج، رافينيا، بيدري، جافي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.


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