40 طبيبا وممرضة من مستشفى المحلة العام يتهمون شخصا بالتعدي عليهم بالسب والقذف عبر فيسبوك

اتهم الطاقم الطبي بمستشفى المحلة العام، شخصا بالتعدي عليهم بالسب والقذف والخوض في أعراضهم، وذلك بعد أن أجرى بثًا مباشرًا عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، واتهمهم بالإهمال في تقديم الخدمة الطبية، وتم تحرير محضر بقسم شرطة أول المحلة الكبرى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الدكتور توفيق الآيس مدير مستشفى المحلة العام، و40 طبيبا وممرضة من العاملين بالمستشفى، ضد شخص بالتعدي عليهم لفظيا خلال بث مباشر أجراه عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكانت البداية عند حضور شخص مصطحبًا ابن شقيقته، مصابًا بجرح قطعي صغير في القدم، في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة، وأجرى بثًا مباشرًا من داخل المستشفى يتهم فيه الأطباء بعدم التواجد، "على عكس الحقيقة"، وبعد انتهاء الطبيب من عمله، أجرى الإسعافات الأولية اللازمة، وغادر المستشفى بعد الاطمئنان على ابن شقيقته.