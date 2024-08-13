بريك جولد للذهب تعتزم ضخ استثمارات جديدة في كندا

تبحث شركة بريك جولد كورب ثاني أكبر منتج للذهب في العالم ،عن فرص استثمار جديدة في كندا في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع سعر المعدن النفيس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مارك بريستو الرئيس التنفيذي للشركة كان حريصا في الدخول في صفقات كبرى، لكنه يركز على الفرص الاستثمارية لشراء أو إقامة مشروع لتعدين الذهب في كندا مقر نشأة الشركة.

ونقلت بلومبرج عن بريستو القول "إنها مكان جيد للاستثمار فيه، وإذا كان هناك مكان واحد نتطلع إليه طوال الوقت فهو كندا.. هل نحب المزيد من الاستثمار في كندا؟ بالطبع نعم".

يأتي ذلك في حين دفع ارتفاع أسعار الذهب شركات التعدين إلى التوسع من خلال صفقات الاستحواذ في البلدان المستقرة. وأعلنت شركة جولد فيلدز ليمتد اليوم شراء شركة أوسيسكو مينينج للتعدين في كندا مقابل 6ر1 مليار دولار لتستحوذ جولد فيلدز المسجلة في بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا على السيطرة الكاملة على مشروع كندي كبير لتعدين الفحم وتنويع مصادر إمداداتها بعيدا عن مناجم جنوب أفريقيا.

وعلى عكس الشركات المنافسة مثل نيومونت كورب وأجنيكو إيجل ماينز ليمتد اللتين نفذتا صفقات استحواذ كبيرة خلال العامين الماضيين، امتنعت بريك جولد عن الدخول في مثل هذه الصفقات منذ الاستحواذ على راند جولد ريسورسز في عام 2019. وبدلا من صفقات الاستحواذ ركزت الشركة على توسيع مشروعاتها القائمة وطورت مشروعا كبيرا لإنتاج النحاس في باكستان.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج قال بريستو "كنا حذرين للغاية في عقد صفقات اندماج واستحواذ.. ما أوضحناه أنه كان علينا التزامات كثيرة نقدمها في صفقة الاستحواذ التي عقدناها منذ 5 سنوات".





