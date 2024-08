الأونروا: أكثر من نصف المدارس التي تؤوي النازحين بغزة تعرضت لقصف مباشر

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن أكثر من نصف المدارس التي تؤوي النازحين في قطاع غزة تعرضت لقصف مباشر خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأضافت في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أنه منذ الرابع من يوليو، سجلت 21 ضربة على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، مما أسفر عن استشهاد 274 شخصًا على الأقل.

More than half of schools sheltering displaced people in #Gaza have been directly hit in the last 10 months, @UNICEF reports. Since 4 July, @UNHumanRights has recorded 21 strikes on schools-turned-shelters, resulting in at least 274 fatalities.



