حزب الله يعلن استشهاد أحد مقاتليه في مواجهات مع الاحتلال

أعلن حزب الله، الثلاثاء، استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان؛ ما يرفع حصيلة شهدائه إلى 408 منذ 8 أكتوبر من العام الماضي.

ونعى الحزب، في بيان، «إبراهيم جميل العشي (وسيم)، من مدينة بنت جبيل (جنوب)، والذي ارتقى على طريق القدس»، أي في مواجهات مع إسرائيل.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله في هذه المواجهات إلى 408 عناصر منذ 8 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين؛ إثر غارات جوية إسرائيلية على بلدتي برعشيت وشيحين (جنوب).

وشن حزب الله، الثلاثاء، هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان، وحقق فيها إصابات مباشرة بين الجنود الإسرائيليين، حسب سلسلة بيانات للحزب.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر الماضي قصفا يوميا.