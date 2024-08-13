محافظ الإسماعيلية: بدء تشغيل التاكسي بالعداد من 1 سبتمبر

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعا لاستكمال مناقشة شكاوى المواطنين من تعريفة التاكسي داخل مدينة الإسماعيلية وبحث سبل عودة تشغيل أتوبيسات مرفق النقل الداخلى بالمدينة.

أكد جلال وضع جدول زمنى لكافة سيارات التاكسي بالمحافظة، لتركيب وتشغيل العداد وفقا لآخر تعريفة ركوب تقرر اعتمادها وتحديد ١ سبتمبر المقبل كأول أيام تشغيل التاكسى بالعداد بشكل إلزامى لكافة سيارات الأجرة بالمحافظة، قائلا إن سائق التاكسى مواطن وراحته وتوفير حياة كريمة له فى أولوياتى، لذلك يجب وضع آلية عادلة لتعريفة الركوب تضمن حق الراكب والسائق.

ووجه جلال بتسهيل إجراءات ضبط وتركيب العداد لكافة سيارات الأجرة قبل نهاية أغسطس الجارى والتوجيه بضبط العداد فى جميع المراكز المعتمدة، موجها الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بتعريفة الركوب على مدار الساعة على الخط الساخن ١١٤، وعبر تطبيق واتساب على رقم ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧، مطالبا المواطنين بتوضيح رقم السيارة، الكود الملصق على السيارة، وتفاصيل الشكوى متضمنة مكان الركوب و النزول والأجرة المدفوعة، حتى تتمكن إدارة مرور الإسماعيلية أداء دورها وتطبيق القانون.

وشدد جلال على التنسيق بين كافة الجهات المعنية والخروج بتصور عام يتضمن خطوات تنفيذية لتشغيل مرفق نقل داخلى بمدينة الإسماعيلية للتخفيف على المواطنين وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وبقيمة عادلة.