والد طالبة بالثانوية العامة حصلت على 18% بعد تقديم تظلم: اكتشفنا أن نماذج الإجابة ليست لابنتي

روى أيمن توفيق والد الطالبة نانسي في الثانوية العامة التي حصلت على مجموع 18%، تفاصيل جديدة بخصوص نتيجة ابنته بعد تقديم تظلم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم ، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إنّهم توجهوا اليوم إلى اللجنة المكلفة بإعادة التصحيح، وجرى إطلاعهم على أوراق الإجابة المنسوبة إليها.

وأضاف أنهم اطلعوا على صور من نماذج الإجابات وتبين أنها مختلفة تماما ولا تخص ابنته، وأنها تضم أكثر من خمسة خطوط مختلفة في نماذج الإجابة.

وأشار إلى أن رقم الجلوس متشابه في أوراق الإجابة، لكن الخط المكتوب بها الإجابات مختلف تماما، معقبا: «الورق مش بتاعنا».

وتابع: «قالوا لنا هو ده اللي عندنا، وادخل الشئون القانونية اكتب اللي حصل ده وربنا يسهل بعد كده».

وأوضح أن أحدا لم يُطلعه على الخطوة المقبلة التي يتوجب عليهم اتخاذها، لكن طُلب منهم التأكيد على كتابة الشكوى بأن ورق الإجابة لا يخص ابنته، تمهيدًا لنقل النماذج إلى الكونترول الرئيسي.

ونوه بأن هناك حالة أخرى في المدرسة، لطالبة اكتشفت أن الورق لا يخصها، وليس بخطها، وهي حصلت على 33%.