 إعلام عبري ينفي وقوع خسائر بشرية بعد استهداف تل أبيب بصاروخين - بوابة الشروق
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إعلام عبري ينفي وقوع خسائر بشرية بعد استهداف تل أبيب بصاروخين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 4:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 4:36 م

نفت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية بعد استهداف تل أبيب بصاروخين.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إلى رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة قبل قليل، سقطت في المجال البحري وسط البلاد، لافتًا إلى عدم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة.

ولفت عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم، إلى رصد إطلاق قذيفة أخرى لم تخرق السيادة الإسرائيلية.

من جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إنها قصفت مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز «M90».

وأوضحت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «القصف يأتي رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعب فلسطين».


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