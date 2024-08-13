برشلونة يعلن انتقال لاعبه إلى الدوري الإنجليزي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه الأمريكي جوليان أراوخو إلى فريق بورنموث الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد النادي الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «توصل نادي برشلونة ونادي بورنموث إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب الأمريكي جوليان أراوخو مقابل 10 ملايين يورو».

وتابع البيان: «يعرب برشلونة علنا عن امتنانه لجوليان على التزامه وتفانيه، ويتمنى له حظا سعيدا ونجاحا في المستقبل».

يُذكر أن أراوخو انضم إلى صفوف فريق برشلونة في فبراير 2023، قادمًا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.