ارتفاع حاد لأسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بشدة اليوم الاثنين في بداية أسبوع التداول على خلفية المخاوف من اضطراب الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، التي تنتج نحو ثلث إنتاج العالم مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وإعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض توقعاتها للطلب العالمي على الخام خلال العامين الحالي والمقبل.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بنحو 11ر2 مليون برميل إلى 3ر104 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره عن توقعاتها السابقة التي كانت 25ر2 مليون برميل يوميا، الأمر الذي يثير المخاوف من احتمال تراجع تجمع أوبك بلس عن قراره بدء زيادة تدريجية في الإنتاج النفطي اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي باليوم بمقدار 22ر3 دولار أي بنسبة 2ر4% إلى 06ر80 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل. وارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى30ر82 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، بزيادة قدرها 64ر2 دولار أي بنسبة 3ر3% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإرسال حاملة طائرات أمريكية إلى منطقة شرق البحر المتوسط في ظل التوترات الناجمة عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في إيران في هجوم نُسب لإسرائيل، وفوائد شكر القيادي الكبير في حزب الله اللبناني بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وتعهد كل من إيران وحزب الله بالثأر من إسرائيل.