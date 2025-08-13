قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 44 فلسطينيا وأصاب آخرين بغارات على قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 22 شهرا.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول، بأن قصف الجيش الإسرائيلي استهدف خيام نازحين ومنازل وتجمعات لمدنيين ينتظرون مساعدات بمدينة غزة ووسط القطاع.

وفي أحدث الهجمات، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين من عناصر تأمين المساعدات في شمال قطاع غزة.

فيما قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا من منتظري المساعدات ليرتفع الإجمالي منذ ساعات الفجر إلى 17 فلسطينيا في وسط وجنوب قطاع غزة.

وفجر الأربعاء، استشهد 12 فلسطينيا إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو دف بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب المدينة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق عائلة أبو حنيدق وقتل 7 منهم، بينهم 5 أطفال وسيدة، وأصاب آخرين، بعد قصف استهدف خياما تؤويهم في شارع 8 بحي تل الهوا.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و722 شهيدا و154 ألفا و525 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصا، بينهم 106 أطفال.