 مرتضى منصور: رشحت خالد لطيف لرئاسة قناة الزمالك - بوابة الشروق
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مرتضى منصور: رشحت خالد لطيف لرئاسة قناة الزمالك

علاء العزب
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 5:10 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 5:11 ص

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد افتتاح قناة النادي، وعن المذيعين المرشحين للعمل فيها.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "سنتبدأ القناة بثها في الأول من أكتوبر المقبل، وستكون الاستوديوهات عالمية وعلى أعلى مستوى".

وأضاف: "رشحت خالد لطيف للعمل كرئيس للقناة، وأيضا رشحت 4 من الصحفيين ليكون أحدهما رئيس تحرير القناة".

وتابع: "ستبدأ القناة ببث 9 أو 10 برامج، وسينضم إليها إبراهيم عبد الجواد، وأيمن يونس".

وأتم: "سأكون متواجد في القناة كل يوم جمعة لمدة ساعه، وكان لدي شرطين الأول أن يكون ظهوري مباشر والثاني أن عوائد الإعلانات ستكون للنادي".

 


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