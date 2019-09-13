مرتضى منصور: رشحت خالد لطيف لرئاسة قناة الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد افتتاح قناة النادي، وعن المذيعين المرشحين للعمل فيها.
وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "سنتبدأ القناة بثها في الأول من أكتوبر المقبل، وستكون الاستوديوهات عالمية وعلى أعلى مستوى".
وأضاف: "رشحت خالد لطيف للعمل كرئيس للقناة، وأيضا رشحت 4 من الصحفيين ليكون أحدهما رئيس تحرير القناة".
وتابع: "ستبدأ القناة ببث 9 أو 10 برامج، وسينضم إليها إبراهيم عبد الجواد، وأيمن يونس".
وأتم: "سأكون متواجد في القناة كل يوم جمعة لمدة ساعه، وكان لدي شرطين الأول أن يكون ظهوري مباشر والثاني أن عوائد الإعلانات ستكون للنادي".