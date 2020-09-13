محافظ الغربية: خصم 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري

قرر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25 % وذلك حال سداد القيمة كاملة، كما قرر توحيد قيمة التصالح بالريف بـ50 جنيها للمتر، إلى جانب عمل "مقاصة" لمن قام بالدفع على الأسعار السابقة.

ووجه المحافظ - في تصريح صحفي اليوم الأحد، رؤساء المدن والأحياء بالتنفيذ الفوري للقرارات، مؤكدا انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع.

ونوه المحافظ بإقبال المواطنين على طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجها في الوقت ذاته بتقديم سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين؛ لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات المحافظة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا في الفترة الراهنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، مضيفا أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

ووجه المحافظ، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون.