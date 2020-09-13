انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية إثر غارات للتحالف

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هزت انفجارات عنيفة اليوم الأحد العاصمة اليمنية صنعاء إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية جبل الصمع بمديرية ارحب شمال العاصمة، وقاعدة الديلمي العسكرية بجانب مطار صنعاء الدولي، إلى جانب استهداف مواقع بمنطقة حزيز جنوبي العاصمة.

وبحسب السكان، فقد هزت دوي انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، فيما شوهدت السنة اللهب واعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

وحتى الآن لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف على علو منخفض.

ومنذ أمس السبت، كثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، منذ أكثر من خمس سنوات.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحوثيين إرسال طائرات مسيرة إلى مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات صراعا مسلحا بين الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلا عن جر البلاد نحو أسوأ ازمة إنسانية في العالم.