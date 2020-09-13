قصواء الخلالي: إجادة الكتابة تتطلب قارئ متدبر له ثقافة موسوعية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، ردا على تساؤل متى تصبح كاتب جيد، إن هناك قواعد يجب السير عليها عندما نمسك بالقلم، أولها أن تكون قارئ جيد، أن تطلع لغات الآخرين، والصيغ الأدبية الخاصة بها، أن تكون القراءات متعددة، وأن تكون مصادر المعرفة متعددة ومختلفة، هذا بالإضافة إلى أن تجيد ناصية اللغة العربية، لا يوجد كاتب جيد لا يجيد مفردات اللغة، معني أن يكون لديك أخطاء إملائية، أو أو لديك فقر فى المصطلحات يجعلك تفقد جزء من إجادة الكتابة، فكلما قرأت أكثر كلما زادت مفردات اللغوية أكثر.

وأضافت "الخلالي" خلال مقدمة برنامجها "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن الشق الآخر هو القراءة فى أزمنة مختلفة للغة العربية، لأن كل لغة لها مراحل مرت بها، بداية من اللغة العتيقة مثل الجاهلية فى العربية، والمصطلحات تغيرت، وعليك أن تقرأ فى كل المراحل، فى الشعر العربى القديم.

وأكدت قصواء الخلالي، أنه علينا القراءة فى القرآن الكريم، ومعرفة تركيبة ومعانى كلمات القرآن بتدبر وفهم، لأنه القرآن جامع للغة العربية، كما لابد أن نقرأ فى كتابات مختلفة ليس فقط فى الأدب أو اللغة، لابد أن تكون ثقافتك موسوعية، حتى يكون لديك توسع فى مفردات اللغة، وتكون قارئ متدبر، وهنا تستطيع أن تمسك بالقلم، وتشعر بالمتعة.