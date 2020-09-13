جامع: بدء الإنتاج الفعلي بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر في 2022

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه من المخطط بدء العمل بالمنطقة مطلع العام المقبل وبدء الإنتاج الفعلي في عام 2022.

وأضافت جامع في خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، أن 32 شركة روسية أعلنت رغبتها في إقامة مشروعات بالمنطقة.

وحضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وأضاف أن الصادرات المصرية للسوق الروسي حققت خلال النصف الاول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 10.7% حيث سجلت 382 مليون دولار مقارنة بنحو 345 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأضافت أن استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو تسهم في عودة كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية بين البلدين بما يسهم في تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري.