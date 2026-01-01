 حريق يدمر كنيسة فوندل بوسط أمستردام ليلة رأس السنة - بوابة الشروق
الخميس 1 يناير 2026 5:21 م القاهرة
حريق يدمر كنيسة فوندل بوسط أمستردام ليلة رأس السنة

أمستردام - (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يناير 2026 - 4:14 م | آخر تحديث: الخميس 1 يناير 2026 - 4:14 م

اندلع حريق ليلة رأس السنة في كنيسة فوندل، بوسط مدينة أمستردام الهولندية، ما أسفر عن تدميرها إلى حد كبير.

وأفادت السلطات الأمنية، اليوم الخميس، أول أيام العام الجديد، بانهيار برج الكنيسة، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 50 مترا، إضافة إلى سقفها.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بحلول صباح اليوم الخميس.

ولم تسجل أي إصابات جراء الحريق الذي اندلع في الكنيسة، التي لم تستخدم كمكان للعبادة منذ عقود.

وجرى إخلاء عدد كبير من الشقق السكنية المجاورة للكنيسة، فيما انقطعت الكهرباء مؤقتا عن نحو 90 منزلا، وساهمت الرياح القوية في تأجيج النيران وتطاير الشرر.

