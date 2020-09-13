 خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من العاهل البحريني - بوابة الشروق
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خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من العاهل البحريني

خادم الحرمين
خادم الحرمين
أ ش أ
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 7:18 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 7:18 م
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرسالة تسلمها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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