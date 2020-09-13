أدى فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة علي ماهر مرانه الأخير استعداداً لمباراته الهامة والتي تجمعه بفريق حرس الحدود، والمقرر إقامتها في الثالثة والنصف عصر غد الأثنين على ستاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع 18 من الدوري الممتاز .

وخلال المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب والذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز المدير الفني على النواحي الخططية والتكتيكية التي وضعها على ماهر لمواجهة فريق حرس الحدود في ضوء مشاهدته لعدد من مباريات الحرس الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف.

وشهدت التقسيمة المصغرة التي أقيمت في نهاية المران حماس بالغ من جميع اللاعبين رغبة منهم في نيل ثقة المدير الفني الذي طالب من اللاعبين بذل قصارى الجهد من أجل حصد النقاط الثلاث للمباراة والتي ستسهم كثيراً في تحسين وضع الفريق بجدول مسابقة الدوري .

ويختتم الجهاز الفني مساء اليوم سلسلة المحاضرات الفنية المتعلقة بالمباراة حيث يقوم علي ماهر بتحليل أداء فريق حرس الحدود للتعرف على طريقة اللعب وعناصر القوة الممثله في مصدر خطورة فريق الحرس خاصه اللاعبين الأفارقه .