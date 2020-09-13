بلغاريا تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأحد، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 17 ألفا و891 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان (نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني)، أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد بلغ 4416 حالة، فيما يتواجد حاليا 736 مريضاً بالفيروس في المستشفيات لتلقى العلاج، منهم 53 مريضاً في وحدات العناية المركزة.

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 4 وفيات جديدة متأثرين بعواقب العدوى و8 حالات شفاء تام.