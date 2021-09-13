نصرالله يعلن عن وصول باخرة المازوت من إيران إلى سوريا

أعلن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن وصول باخرة المازوت التي تحدث عنها سابقاً من إيران إلى سوريا يوم الأحد الماضي وسوف يصل المازوت إلى لبنان يوم الخميس المقبل وتحدث عن بواخر أخرى آتية.

وقال نصرالله في حديث له بثته قناة " المنار" مساء اليوم الاثنين، "وصلت باخرة المشتقات النفطية الأولى إلى مرفأ بانياس في سوريا ليلة الأحد الماضي واليوم ينتهي إفراغ حمولتها، وسيتم نقل المازوت إلى منطقة البقاع شرق لبنان يوم الخميس المقبل وتخزن في خزانات محددة في بعلبك وثم توزع إلى بقية المناطق اللبنانية".

وأوضح أن "الباخرة التي وصلت تحمل مادة المازوت، والباخرة الثانية ستصل خلال أيام قليلة الى مرفأ بانياس وستحمل مادة المازوت كذلك والباخرة الثالثة قد تم إنجاز كل المقدمات الإدارية لها وبدأت بتحميل مادة البنزين واتفقنا بالتحضير لباخرة رابعة لتحمل مادة المازوت".

وأعلن أن "المشتقات النفطية هي لكل اللبنانيين الراغبين بها بمعزل عن أي انتماء طائفي أو سياسي".

وعن أسعار المشتقات النفطية، قال "سنبيع المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية وبأقل من سعر الكلفة، وهناك نسبة معينة من سعر الكلفة سنتحملها وسنعتبرها كهدية من الجمهورية الاسلامية الإيرانية وحزب الله إلى الشعب اللبناني".

من جهة ثانية، رحب نصرالله: "بتشكيل الحكومة الجديدة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان"، مضيفاً "نتطلع إلى حكومة تقوم بالإنقاذ والإصلاح لأن البلد أصبح في قلب الانهيار، ونحن نؤيد التحضير للانتخابات النيابية والبلدية وندعو لإجراءها في موعدها".