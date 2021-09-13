 كوريا الجنوبية: ارتفاع مبيعات السيارات الفارهة المستوردة بنحو 66% العام الجاري - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: ارتفاع مبيعات السيارات الفارهة المستوردة بنحو 66% العام الجاري

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 7:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 7:49 ص

 ارتفعت مبيعات السيارات الفارهة المستوردة بنسبة 66 % تقريبا في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي وسط ارتفاع شعبية الموديلات الصديقة للبيئة الكبيرة بين سائقى السيارات المحليين والإقبال على الشراء بعد حالة الإغلاق ، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن بيانات صناعة السيارات اليوم الاثنين .

وقالت يونهاب إنه تم بيع ما مجموعه 45042 سيارة مستوردة يبلغ سعر كل وحدة منها 100 مليون وون كوري (85700 دولار أمريكي) أو أكثر في كوريا الجنوبية في الفترة من كانون ثان/يناير إلى آب/أغسطس ، بزيادة 5ر65 % عن العام السابق ، وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية .

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الرقم أعلى من قيمة مبيعات عام 2020بأكمله والبالغ 43 ألفا و158 سيارة، وكان حينها رقما قياسيا. وشكلت الحصيلة 2ر23 % من جميع مبيعات السيارات المستوردة خلال فترة الثمانية أشهر بزيادة 2ر7 نقطة مئوية عن العام السابق .

وفي ضوء الوتيرة الحالية، من المتوقع على نطاق واسع أن تتجاوز مبيعات السيارات الفارهة المستوردة حاجز الـ 50 ألف سيارة لهذا العام.


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