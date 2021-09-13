صحة القاهرة: ضبط مخزن أدوية غير مرخص يحوي مضبوطات بربع مليون جنيه

ألقى مفتشو الإدارة العامة للصيدلة، مساء اليوم الاثنين، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائى والعقيد عبد العزيز الحامولى، القبض على مخزن ادوية غير مرخص تابع لصيدلية بعين شمس.



وتمكن مفتشو الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بعين شمس، به ٢٣٢٢٠ قرص مهرب و٤٥٠٠ قرص تأمين صحى، تبلغ ربع مليون جنيه، و تم عمل المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، ان الإدارة تسعي لضبط سوق الدواء وعدم السماح بأي فرصة لدخول أدوية مهربة الي السوق الدوائي او عدم استغلال المواطنين وبيع أدوية لهم باكثر من سعرها، بالتعاون مع الدكتورة ايمان عبده ابراهيم مدير التفتيش، والدكتورة سلمى الانور نائب مدير التفتيش الصيدلي بالقاهرة، والقائم بالحملة.



من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية ان الادارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري.



وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة ان المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، مضيفا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.