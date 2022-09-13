جامعة بني سويف: إجراء جراحة دقيقة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقري

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، نجاح فريق طبى من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات بنى سويف الجامعية، فى إجراء جراحة دقيقة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقرى لفتاة فى العشرينات من العمر؛ إثر حادث قديم مع التئام العمود الفقري بشكل معوج أدى إلى صعوبة وعدم القدرة على الحركة.

وأوضح أن العملية الجراحية أجريت بدقة عالية وخرجت المريضة بصحة جيدة لاستكمال العلاج بقسم جراحة المخ والأعصاب واستعاده القوة العضلية.

ووجه الدكتور منصور، الشكر إلى الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف، والدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، للسعي الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة ولرفع المعاناة عن المرضى.

وأكد الدكتور محمد شعبان، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف، أن المستشفى يسعى جاهدا لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية، بالغة الصعوبة والدقة والذى يعد تطورا ومجهودا كبيرا للمنظومة الصحية بالمحافظة، موجهاً شكره للدكتور منصور حسن على دعمه للقسم وتزويده بكل الإمكانيات لإجراء تلك العمليات.

شارك فى إجراء العملية فريق طبى من قسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى مستشفيات بنى سويف الجامعية وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور ماجد الجبالى مدرس جراحة الأعصاب، والدكتور عبدالرحمن صابر مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب.

وشارك فى الجراحة الدكتور مهاب عبدالحميد مستشفى الحسين الجامعي، وفريق التخدير بقيادة الدكتور مصطفى المصرى مدرس مساعد التخدير، وطبيب مقيم أحمد منصور مخ وأعصاب، مع فريق تمريض عمليات جراحة المخ والأعصاب