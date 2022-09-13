مترو الأنفاق: بدء استخراج اشتراكات الطلبة بدءا من ٢٤ سبتمبر طوال الأسبوع

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء استخراج إشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، ابتداءا من يوم السبت ٢٤ سبتمبر الجاري، وحتى الانتهاء من استخراج جميع الإشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة.

وقالت شركة المترو، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه سيتم البدء في طرح استمارة الاشتراكات للطلبة اعتبارا من يوم الجمعة القادمة بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة وربع صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، بجانب شرائها أيضا من داخل مكاتب الاشتراكات.

وأضافت الشركة أنه تيسرا وتسهيلا على الطلبة والطالبات سيتم مد العمل على استخراج إشتراكات الطلبة من يوم السبت ١ أكتوبر القادم ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا، و سيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا حتى الانتهاء من استخراج جميع الإشتراكات بالكامل.

وأوضحت الشركة أنه تم تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد إشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الاشتراكات، حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول، وهم (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء ١ - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة).

وتابعت أنه تم تخصيص مكاتب بمحطات الخط الثاني وهم (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء ٢ - العتبة ٢ - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب)، بالإضافة إلى تخصيص مكاتب بمحطات الخط الثالث وهم (العتبة ٣ - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور)، مع تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابي بالخط الأول لأبناء العاملين فقط.

وناشد المتحدث باسم شركة المترو، أحمد عبد الهادي، الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، ومن خلال الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، وكذلك عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بالمترو، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.