محافظة كفر الشيخ تعلن استعداداتها لمواجهة الأمطار

ناقش اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، الاستعدادات لموسم الشتاء المقبل، خلال الاجتماع الذي عقده في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وشدد سعيد على سرعة مراجعة معدات الحملات وإعادة تأهيلها، كما وجه بسرعة تسليك البلاعات، مشيراً إلى وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف، وتشكيل لجنة برئاسة السادة رؤساء مراكز ومدن المحافظة ، تضم الكهرباء وشركة المياه والشئون القانونية والحوكمة،والنظافة والتجميل والري لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة لخطوط الصرف الصحي وتطهير الغرف والشنايش وصيانة وتسليك صفايات الأمطار ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

وأضاف نور الدين أنه بمراجعة روافع الصرف الصحي وجاهزية المولدات بالمحطات والتأكد من كفاءة العمال على تشغيلها وجاهزية طلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل وإزالة المفاتيح العشوائية من على الأعمدة وتقليم الأشجار المجاورة الأعمدة والاسلاك لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.