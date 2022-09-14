 السعودية: إغلاق طرح صكوك بقيمة 1.7 مليار ريال لسبتمبر الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: إغلاق طرح صكوك بقيمة 1.7 مليار ريال لسبتمبر الجاري

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 11:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 11:54 م

أغلق المركز الوطني لإدارة الدين السعودي اليوم الثلاثاء طرح شهر سبتمبر ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بمبلغ 1.7 مليار ريال.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودية مساء اليوم الثلاثاء الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز مساء اليوم الثلاثاء تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 1.70 مليار ريال حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.38 مليار ريال.

وقال البيان إن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح الأولى 201 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، والثانية 700 مليون ريال سعودي لصكوك.

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