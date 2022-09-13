وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى مدينة أدنبره في اسكتلندا، في طريقه إلى لندن، حيث ستقام جنازة ملكية في 19 سبتمبر الجاري.



وسوف يعطى عامة الشعب فرصة لتوديع الملكة، حيث سيسجى جثمانها في قصر هوليرود هاوس وفي قاعة ويستمنستر.



وفي أول محطة من الرحلة، نُقل نعش الملكة من قلعة بالمورال في اسكتلندا، إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبره يوم الاثنين في أثناء اصطفاف الآلاف من الأشخاص على طول الطريق.



* دير ويستمنستر حيث يُتوجع ويُزَوج الملوك

يعتبر دير ويستمنستر الكنيسة التاريخية التي يتوج فيها ملوك وملكات بريطانيا، حيث توّجت فيها الملكة إليزابيث الثانية عام 1953، كما تزوجت فيها الأمير فيليب عام 1947.



ولم يشهد الدير أي جنازة ملكية منذ القرن الثامن عشر، على الرغم من أن جنازة والدة الملكة أقيمت هناك في عام 2002.



ومن المتوقع أن يبدأ يوم الجنازة بنقل نعش الملكة من قاعة ويستمنستر إلى دير ويستمنستر على متن عربة تعرف بعربة البندقية، تابعة للبحرية الملكية.



ومن المحتمل أن يترأس الصلاة عميد كنيسة يستمنستر ديفيد هويل، على أن يلقي رئيس أساقفة كانتربري، جاستين ويلبي، العظة وقد يطلب من رئيسة الوزراء ليز تروس لقراءة رسالة من الإنجيل.



وسيسافر رؤساء دول من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى أفراد العائلة المالكة لتذكر حياة وخدمة الملكة، كما سيكون هناك سياسيون بريطانيون كبار ورؤساء وزراء سابقون، بحسب قناة "بي بي سي".



وسيتم إنزال نعش الملكة إلى السرداب الملكي، قبل دفنه في الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، الواقعة داخل كنيسة القديس جورج.



* لن تدفن وحدها.. أفراد عائلة الملكية يجاورون الملكة



قال الموقع الرسمي كنيسة وستمنستر، إن الجنازة الرسمية للملكة ستقام يوم الإثنين 19 سبتمبر في تمام الساعة 11:00 صباحا، وأن الكنيسة مغلقة حاليًا استعدادًا للجنازة



وتعتبر كنيسة وستمنستر مكان الراحة الأخير لـ30 ملكًا وملكة سيجاورون الملكة إليزابيث، بداية من الملك إدوارد الذي يوجد ضريحه الرائع خلف المذبح العالي الكنيسة مباشرةً، فيما يرقد بالقرب منه هنري الثالث، الذي بنى الكنيسة.



ومن المتوقع أن تدفن الملكة في مدفن خاص في كنيسة سانت جورج، على أرض قلعة وندسور، بجانب والدها الملك جورج السادس وشقيقتها الأميرة مارجريت وزوجها الراحل الأمير فيليب.



إلى ذلك تضم الكنيسة رفات هنري الخامس، وجيمس الأول في قبو هنري السابع (تحت القبر)، فيما دُفنت ملكة الدنمارك آن في مكان قريب.



وفي الممر الشمالي للكنيسة، دُفنت الملكة البروتستانتية إليزابيث الأولى مع أختها غير الشقيقة الملكة ماري الأولى الكاثوليكية في قبر مهيب، وبسبب نقص المساحة، لم يكن من الممكن إقامة نصب تذكارية لتشارلز الثاني أو الملكة آن، أو الملكة ماري الثانية أو زوجها الملك ويليام الثالث، الذين تم دفنهم جميعًا في قبو في الممر الجنوبي مع نقوش بسيطة على الحجارة الصغيرة.



أيضا يقع قبر ماري ملكة اسكتلندا في نفس الممر، ويرقد الصبي الملك إدوارد السادس ويعتبر جورج الثاني آخر ملك يُدفن في الدير بداخل قبو تحت الممر المركزي لهذه الكنيسة، مع ملكته كارولين.