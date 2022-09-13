ألمانيا: السجن المؤبد لمتهم بالقتل العمد في شجار حول ارتداء الكمامة

قضت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على متهم بعد إدانته بالقتل العمد في شجار حول ارتداء الكمامة.



واستجابت محكمة مدينة باد كرويتسناخ لطلب الادعاء العام بتصنيف الجريمة على أنها قتل عمد، لكنها لم تستجب لمطلب الادعاء العام والمدعين بالحق المدني باعتبار الجرم شديد الفداحة، والذي يعني حال تصنيفه بذلك استبعاد خروج المتهم من السجن بعد قضائه 15 عاما على الأقل.



وكان الدفاع قد رفض تهمة القتل العمد، وطالب المحاميان عن المتهم الألماني بمحاكمة موكلهما بتهمة القتل غير العمد مع تقليل المسؤولية الجنائية للمتهم بشكل كبير، وذلك بعد أن تبين لأحد الخبراء أن نسبة الكحول في دم المتهم وقت إطلاق النار كانت تبلغ حوالي اثنين من الألف.



ووقعت الجريمة في 18 سبتمبر 2021 في محطة وقود في إيدار-أوبرشتاين بولاية راينلاند-بفالتس، وأثارت الفزع في جميع أنحاء ألمانيا.



واعترف المتهم، 50 عاما، خلال المحاكمة التي استمرت 6 أشهر بجريمته، وذكر أنه استشعر غضبا شديدا بعد أن رفض الصرّاف الشاب في محطة الوقود بيعه البيرة دون ارتدائه كمامة للوقاية من كورونا، مضيفا أنه بدافع الغضب ذهب إلى منزله لجلب مسدس وعاد إلى محطة الوقود وأطلق النار على الشاب، 20 عاما. وكان هناك أيضا لقطات فيديو للجريمة.



ولم يكن لدى المتهم رخصة بحمل المسدس، لذلك أدانته المحكمة أيضا بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص. وشاركت والدة الضحية في المحكمة كمدعية بالحق المدني.