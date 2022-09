بدأ توافد النجوم المرشحين على السجادة الذهبية للدورة الرابعة والسبعين من حفل الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية؛ المانحة لجوائز إيمي لعام 2022، وتم استبدال السجادة الحمراء الرسمية بالسجادة الذهبية، كما حرص منظمو الحفل على تعطيرها بعطر خاص استعدادا لاستقبال النجوم.

يقام الحفل بمدينة لوس أنجلوس ومن المقرر أن يتم إذاعته مباشرة على فضائية "NBC" و "Peacock"، إلى جانب "OSN" التي أعلنت انضمامها مؤخرا للفضائيات المختصة بإذاعة الحفل، وتم اختيار الممثل الكوميدي كينان طومسون لتقديم حفل هذا العام.

وكانت أبرز ترشيحات إيمي 2022، مسلسل "فارس القمر ــ Moon Knight"، للمخرج المصري محمد دياب بـ 8 ترشيحات من بينها التمثيل والتصوير والصوت والملابس والموسيقى التصويرية التي رُشح لها المصري هشام نزيه.

بينما حطم المسلسل الدرامي "الخلافة ــ Succession"؛ الرقم القياسي لبعض ترشيحات الجوائز التمثيلية لمسلسل درامي في عام واحد، ونال 25 ترشيحا مما جعله الأكثر ترشحا لهذا العام، وتبعه مسلسل "Ted Lasso" لمنصة "Apple Tv+" بـ 20 ترشيحا.

وصنع المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار ــ Squid Game" التاريخ؛ بحصوله على 14 ترشيحا، بما في ذلك أفضل دراما، ليصبح أول مسلسل غير ناطق باللغة الإنجليزية يتنافس على الجائزة الأولى في جوائز صناعة البث الأمريكية المرموقة "إيمي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح دراما تلفزيونية تم إنتاجها بلغة أخرى غير الإنجليزية في فئة أفضل دراما لجوائز "إيمي"، ويتنافس مسلسل «لعبة الحبار» على اللقب مع سبعة مسلسلات أخرى.

وحصلت النجمة الشابة زيندايا على ترشيح لفئة أفضل ممثلة في عمل درامي عن مسلسل "نشوة ــ Euphoria"؛ وأصبحت الممثلة الحائزة على جائزة إيمي كأصغر مرشحة تمثيلية للعام الثاني على التوالي. لعام 2022، حيث تم ترشيحها لكل من أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي وأفضل فئة مسلسلات درامية.

وتتنافس زيندايا في هذه الفئة مع كل من جودي كومر، لورا ليني، ميلاني لينسكي، ساندا أوه، ريس ويذرسبون.

behold, the best (or worst?) emmys job: scenting the red carpet with perfume before the stars arrive pic.twitter.com/T2hTyM3LZ2