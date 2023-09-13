القبض على 4 أشخاص لسرقتهم الهواتف المحمولة في مدينة نصر

نهاد القادوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لمزاولتهم نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "التسلق وكسر الباب".

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من مدير إحدى الشركات لتجارة الهواتف المحمولة بإكتشافه واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل مقر الشركة عمله الكائنة بدائرة القسم، بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبتكثيف التحريات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، وأن المبلغ المالي المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع 3 هواتف محمولة.

وأضافا المتهمين بتصرفهما في الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئي النية" شخصين – مقيمين بمحافظة قنا أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3 هواتف وسماعة، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، أيداها وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع باقي الهواتف المُستولى عليها لأشخاص غير معلوم بياناتهم.