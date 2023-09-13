مصدر مغربي لوكالة الأناضول: اجتماعات صندوق النقد ستنظم في موعدها بمراكش

قال مصدر حكومي مغربي، إن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ستنظم في موعدها في مراكش بين 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، أنه "ليس هناك دواع لتأجيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أو تغيير مكان انعقادها، رغم الزلزال الذي ضرب المملكة وخلف آلاف القتلى والمصابين"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولم يصدر أي تعقيب من صندوق النقد أو البنك الدولي، بشأن تغيير موعد الاجتماعات أو مكان إقامتها.

وبلغت قوة زلزال المغرب، الجمعة، 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه منطقة الحوز (وسط)، وضرب عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، الذي وصف الزلزال بأنه "الأعنف منذ قرن".

وتابع المصدر للأناضول: "التحضيرات لهذا الحدث الدولي لم تتوقف، وستستمر بشكل عادي".

ولفت أن "مدينة مراكش احتضنت الثلاثاء ندوة دولية، ضمن سلسلة فعاليات تنظم بمناسبة استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر المقبل".

وتجمع الاجتماعات السنوية محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي. -