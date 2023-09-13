حسين لبيب يوجه رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك قبل الانتخابات

وجه حسين لبيب المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء.

وكتب حسين لبيب عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «الزمالك أولا.. جماهير وأعضاء نادي الزمالك العظيمة، أتشرف وزملائي بالقائمه أن نتقدم إليكم للترشح إلى انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، المقرر لها ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٣».

وأضاف: «نؤكد لحضراتكم إننا ندرك تماما أهمية وخطورة المرحلة القادمة في تاريخ نادينا، وما نحن مقبلون عليه من تحديات نتفهم ونشارككم طموحاتكم على الصعيد الرياضي والإجتماعي».

وتابع: «نملك الخطط المتكاملة والأدوات التنفيذية - بإذن الله - ما يضمن تحقيق تلك الطموحات على الوجة الأكمل وفق برنامج وجدول زمني محدد يعرض عليكم، وفي ذات الوقت نؤمن بحتمية العمل الجماعي وإيجاد أليات تواصل حقيقية وفاعله مع الجمعية العمومية وتوظيف كل الأفكار والخبرات والطاقات التي يزخر بها النادي سواء من لم يترشح للانتخابات أو لم يوفق فيها.. وجميعهم أبناء مخلصين للنادي وسوف نستمر بعد الانتخابات أصدقاء يجمعنا الود وحب النادي».

وواصل لبيب: «وأهيب بمؤيدي جميع المرشحين إلى تفهم ذلك، كما أنه لزاما علينا استعادة قامات ورموز النادي الشرفاء الذين هجروه عن غير اختيار وقد تم اختيار أعضاء القائمة بعنايه تامة بعد مشاورات مكثفه اعتمدت فقط، أعلى معايير النزاهة و الكفائة وحب النادي والإخلاص له والقدرة علي خدمته، فضلا عن تأكيد معاني إنكار الذات وإعلاء مصلحة النادي».

وأكمل: «يمكن أن نعلن بثقه أن شعار الزمالك أولا قد أصبح حقيقه واقعة.. ونبدأ اليوم مرحله جديدة في تاريخ نادينا، نعيد الأمل ونتحد فيها لنعلي قيم التعاون والروح الرياضية، سوف نخوض المنافسة الانتخابية ونعمل دائما وفق منظومه من تلك المفاهيم والقيم توافقنا عليها واثبتتها التجارب في السابق ولن نحيد عنها مستقبلا».

وأتم: «وندعوا الجميع إلى الالتزام بها الزمالك يسع الجميع لا مكان للتجاوزات لا اساءة ولا إقصاء لأحد نحترم جميع المرشحين ونتطلع إلى مشهد انتخابي حضاري نختلف فيه على أساليب العمل ويجمعنا نبل الغاية وشرف الوسيله نثق تماما في وعي و حكمة أعضاء الجمعية العمومية.. والله الموفق القائمه الموحده عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر»