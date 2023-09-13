وزير خارجية الجزائر يستقبل المبعوث الأممي للصحراء الغربية

استقبل وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة عمل.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، أن الزيارة تأتي في إطار "الجولة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى المنطقة منذ بداية الشهر الحالي، حيث توجه أولا إلى الأراضي الصحراوية المحتلة وأجرى في مرحلة لاحقة مشاورات منفصلة مع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو".

وفي ختام زيارته إلى الجزائر، من المنتظر أن يتوجه إلى موريتانيا، باعتبار البلدين طرفين مراقبين في المسار الذي تقوده الأمم المتحدة.

وأكد أن عطاف، جدد التأكيد على دعم الجزائر التام للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، معربا عن تطلعه في أن تكلل هذه المساعي بإعادة بعث مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، دون شروط مسبقة وبحسن نية، قصد التوصل إلى حل سياسي يصون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ونوّه عطاف، بـ"ثبات مجلس الأمن في اعتباره قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار تخضع معالجتها لتفعيل ركيزة من الركائز التي تقوم عليها المنظومة الأممية، ألا وهي حق الشعوب في تقرير المصير".