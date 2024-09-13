الزمالك يحسم جدل زيه الجديد أمام الشرطة الكيني

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن الزي الذي سيخوض به فريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراة الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية من شركة ZAT لن يكون الزي الرسمي للفريق خلال الموسم الجديد، بل زي مؤقت لحين تسلم النادي للملابس المتفق عليها من الشركة.

وأضاف أنه تم الاستقرار على خوض الفريق لمباراة الشرطة الكيني بزي مؤقت لحين الإعلان الرسمي عن كافة الأطقم الخاصة بالفريق على منصات النادي الرسمية في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أيضاً أن يكون هناك زي مخصص لمباراة بطولة كأس السوبر الأفريقي من شركة ZAT مع العلم أن مجلس الإدارة حريص على ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن وبالشكل الذي يليق بنادي الزمالك وجماهيره.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل ، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.