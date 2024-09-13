 الشناوي: جاهزون للفوز على الجيش الرواندي.. وهدفنا العبور لدور المجموعات - بوابة الشروق
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الشناوي: جاهزون للفوز على الجيش الرواندي.. وهدفنا العبور لدور المجموعات

محمد جلال
نشر في: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 8:51 م | آخر تحديث: الجمعة 13 سبتمبر 2024 - 8:51 م

قال أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إن اللاعبين يدركون تماما مدى صعوبة المباراة التي تجمعه بنظيره نادي الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أوضح الشناوي أن بيراميدز واجه الجيش الرواندي العام الماضي في نفس الدور بدوري الأبطال، ولكن بكل تأكيد مواجهة السبت ستكون مختلفة، في ملعب مختلف ومنافس متطور يمتلك لاعبين جيدين، وفي ملعب كبير ممتلئ بالجماهير، ولذلك المباراة لن تكون سهلة، واللاعبون تعاهدوا على تحقيق الانتصار قبل مباراة الإياب في القاهرة.

وشدد الشناوي على أن الفريق جاهز تماما لتلك المواجهة ويعلم أنه أمام مهمة لابد من تنفيذها من أجل العبور لدور المجموعات وهو الهدف الأهم حاليا.

وأنهى الشناوي أن اللاعبين اعتادوا على ظروف اللعب في أفريقيا، ومهما كانت الظروف فإنهم جاهزون تماما للفوز والعبور للدور المقبل.


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